Восточную Гуту покинула первая группа мирных жителей

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин рассказал, что минувшей ночью состоялся первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты — пригорода сирийской столицы Дамаска, сообщает «Интерфакс».

Золотухин отметил: «Сегодня из Восточной Гуты были выведены 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская».

Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии на территории Сирии. С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 часов. Однако боевики террористических группировок «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России) ввели комендантский час на время гуманитарных пауз и запретили массовые собрания людей, потребовав в обмен на освобождение мирных жителей предоставить им гуманитарную помощь.