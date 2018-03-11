Минобороны показало пуск «Кинжала»

Министерство обороны России опубликовало на официальном канале в YouTube видеозапись учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

В оборонном ведомстве рассказали: «Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне».

В Министерстве обороны подчеркивают: «В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал"».

Напомним, о существовании в России гиперзвуковой ракеты заявил в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что с 1 декабря 2017 года «Кинжал» поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.