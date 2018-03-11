Мемория. Мариус Петипа

11 марта 1818 года родился балетмейстер Мариус Петипа.

Личное дело

Мариус Иванович Петипа (Альфонс Виктор Мариус Петипа́, 1818—1910) родился во Франции, в Марселе в семье артиста балета и балетмейстера Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо.

Семья Петипа, как и большинство подобных ей театральных семей, вела кочевой образ жизни. Общее образование мальчик получил в Большом коллеже в Брюсселе, где по приглашению работали его родители. Параллельно с этим посещал и консерваторию Фетиса, где изучал сольфеджио и учился игре на скрипке. Уже с раннего детства Мариус и его старший брат Люсьен начали учиться хореографическому искусству у своего отца. «Семи лет начал я обучаться и танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего о мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства», - вспоминал впоследствии Петипа.

С девяти лет он начал выступать на сцене в балетах, поставленных его отцом. Первой исполненной им партией была роль мальчика из Савойи в балете «Танцемания» (постановка Ж. А. Петипа по хореографии П. Гарделя).

В начале 1830-х годов семья Петипа перебралась во Францию, в Бордо, где отец получил место балетмейстера. Его занятия хореографией с сыновьями становились все более серьезными и углубленными. В это же время Мариус Петипа начал заниматься со знаменитым хореографом Огюстом Вестрисом.

Уже в шестнадцать лет юноша получил свой первый самостоятельный ангажемент, заняв место первого танцовщика в Нантском театре, а вместе с этим и балетмейстера. Балетная труппа была небольшой. Петипа приходилось «сочинять танцы для опер, ставить одноактные балеты своего сочинения и придумывать балетные номера для дивертисментов».

Через год пребывания в Нанте Петипа сломал ногу, не мог танцевать и остался без жалованья. Выздоровев, он уехал в качестве танцовщика с отцом в Нью-Йорк. Однако там отец с сыном «попали в руки интернационального афериста». В итоге, практически ничего не получив за состоявшиеся несколько выступлений, они вернулись во Францию.

По возвращении Петипа учился в школе Парижской оперы, однако не был принят в труппу и уехал в Бордо. По конкурсу прошел в труппу Большого театра в Бордо, где хорошо знали его отца и брата. Там Петипа танцевал первые партии и начал ставить небольшие балеты. Однако его словно преследовали неудачи - прогорел антрепренер. После одиннадцати месяцев обеспеченной жизни опять начались поиски работы.

Петипа принял приглашение в королевский Teatro del Circo Мадрида и перебрался в Испанию, где провел три года, с 1843 по 1846 годы, и даже стал премьером в труппе. Пребывание в Мадриде оборвалось неожиданно: дуэль из-за дамы заставила его бежать из Испании.

По мере приобретения известности, Петипа начал получать приглашения в различные театры Европы в качестве танцовщика и балетмейстера. Через некоторое время он вернулся в Париж, где его застало приглашение из Санкт-Петербурга. Директор Императорских театров предлагал ему место первого танцовщика. Петипа принял приглашение и в 1847 году приехал в Петербург. На этот момент ему было 29 лет. В России он получил имя Мариус Иванович Петипа.

Первый же выход на сцену принес Петипа успех у публики, хотя критики приняли его прохладно. Он зарекомендовал себя как мимический артист и характерный танцовщик. Исполнял ведущие партии в балетах «Эсмеральда», «Фауст», «Корсар». Как вспоминал Николай Легат, с отцом которого дружил Петипа, «красивый, веселый, одаренный, он сразу завоевал популярность среди артистов». При этом Петипа не был гениальным танцовщиком, и успеха на этом поприще добивался упорными занятиями и личным обаянием. Современники также отмечали, что как исполнитель характерных танцев он был сильнее, чем как классический танцовщик.

Однако со временем основным его полем деятельности стала работа балетмейстера.

Первым спектаклем, который Мариус Петипа поставил на петербургской сцене в том же 1847 году, стал балет «Пахита» Эдуара Дельдеве (по французскому балетмейстеру Жозефу Мазилье). Премьера заслужила благосклонное одобрение императора Николая I, и вскоре после премьеры балетмейстеру было прислано от него драгоценное кольцо в знак признания его таланта. Балет этот в постановке Мариуса Петипа сохранился более чем на семь десятков лет, а некоторые фрагменты из него исполняются и до сих пор.

Работая над постановкой, Петипа, как правило, вначале разрабатывал основные позиционные построения, используя для этого небольшие фигурки, которые расставлял на столе в различных комбинациях, отбирая самые удачные варианты. Затем наступало время работы на сцене. Он внимательно вслушивался в музыку, которую проигрывали для него по несколько раз, расчленял ее на фрагменты, постепенно «сочиняя» танец.

В 1854 году Петипа вступил в брак с балериной Марией Суровщиковой, «грациознейшей особой, которую сравнить можно было с самой Венерой». Брак, однако, оказался неудачным. «В домашней жизни недолго могли мы ужиться с ней в мире и согласии. Несходство характеров, а может быть, и ложное самолюбие обоих скоро сделали совместную жизнь невозможной», - писал о нем Петипа. Через некоторое время супруги разъехались.

В 1855 году Петипа начал преподавать женский классический танец в петербургском Театральном училище.

Со временем работа балетмейстера стала все больше занимать Петипа, хотя он и продолжал довольно много танцевать в балетных спектаклях. В 1859 году он стал помощником нового балетмейстера Императорских театров Артура Сен-Леона. В 1862 году официально был назначен балетмейстером Петербургских императорских театров.

В том же 1862 году Петипа осуществил первую свою большую оригинальную постановку балета в трех действиях «Дочь фараона» на музыку Ц. Пуни, сценарий которой разработал сам, взяв за основу роман Теофиля Готье «Роман о мумии». В этой постановке Петипа продемонстрировал блестящее владение танцевальными ансамблями, умелую группировку кордебалета и солистов. «Дочь фараона», сохранившаяся в репертуаре театра до 1928 года, содержала в себе элементы, присущие дальнейшему творческому развитию балетмейстера и всего российского балета, который пошел по пути развития танцевального симфонизма и зрелищности. В дальнейшем эти принципы он развил при постановке других балетов, среди которых особенным успехом пользовались «Царь Кандавл» (в этой постановке впервые на балетной сцене Петипа использовал трагический финал), «Бабочка», «Камарго», «Приключения Пелея», «Кипрская статуя», «Талисман», «Синяя борода» и другие.

В1869 году Петипа был назначен главным балетмейстером и занимал эту должность до 1903 года.

Поставленный в 1977 году на сцене петербургского Большого театра балет «Баядерка» стал истинным шедевром Петипа, а его финальная картина «Тени» до сих пор считается образцом массового классического танца.

В 1882 году первая жена Петипа Мария Суровщикова умерла, и он официально женился второй раз на дочери известного в те годы артиста Леонида Леонидова – Любови Савицкой, с которой прожил до этого много лет и уже имел четырех детей. Несмотря на то, что балетмейстер был старше жены почти на 35 лет, брак оказался счастливым. По признанию самого Петипа, он «впервые узнал, что значит семейное счастье, приятный домашний очаг». Вместе супруги прожили более 30 лет.

Вершин академизма и симфонизации танца Петипа достиг в последнее десятилетие уходящего века – в балетах Петра Чайковского «Спящая красавица» (1890) и «Лебединое озеро» (1895) и Александра Глазунова «Раймонда» (1898).

Последние годы работы балетмейстера были омрачены отношением к нему нового директора Императорских театров Теляковского. Тот считал, что балетмейстер устарел и чем скорее удастся отправить его в отставку, тем лучше. Однако уволить Петипа он не мог, так как его поклонником был император Николай II, изъявивший желание, чтобы Петипа оставался главным балетмейстером до конца жизни. Не имея возможности уволить балетмейстера, Теляковский стал чинить ему препятствия в постановках. Он постоянно вмешивался в творческий процесс, делая замечания и давая невыполнимые указания. По воспоминаниям дочери Петипа, во время работы над постановкой балета «Волшебное зеркало» у ее отца «были большие неприятности с дирекцией». Из-за вмешательства Теляковского в заранее продуманное оформление и освещение сцены балет получился не таким, каким задумывался. Это так тяжело сказалось на Петипа, что его поразил частичный паралич. В итоге Теляковский своего добился – старый балетмейстер ушел в отставку. В 1907 году Петипа по настоянию врачей уехал вместе с семьей в Крым, где и провел остаток жизни.

Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года в возрасте 92 лет.

Его тело перевезли в Петербург, где торжественно похоронили на Волковском лютеранском кладбище. С течением времени, однако, могила балетмейстера пришла в запустение, и в 1948 году по решению советских властей его прах был перенесен на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Мариус Петипа. Около 1855г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

С именем Мариуса Петипа связаны наивысшие достижения русского балета конца XIX века. Именно он создал ту «большую классику», которая считается фундаментом русского балета.

За свою карьеру балетмейстера Петипа поставил около 60 оригинальных спектаклей и 20 новых редакций уже известных постановок, танцев в операх, дивертисментов. Среди них балетные спектакли, ставшие образцами классической хореографии: «Пахита», «Дон-Кихот», «Коппелия», «Тщетная предосторожность», «Эсмеральда», «Спящая красавица», «Сильфида», «Золушка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Конек-Горбунок», «Волшебное зеркало», «Раймонда» и другие. Многие из них до сих пор входят в репертуар современных театров.

По мнению критиков, вторая половина XIX века в истории русского балета по праву считается «эпохой Петипа». В течение полувека он фактически был главой Мариинского театра — одного из лучших балетных театров мира. Он определил пути развития классического танца на много лет вперед, став законодателем в мире не только русского, но и мирового балета.

«Поэт — Пушкин, фрукт — яблоко, балет — Петипа. И не поспоришь», - написала о нем журналист Анна Гордеева.

О чем надо знать

За многие десятилетия после смерти Мариуса Петипа не было создано ни одной монографии о нем. В литературе о его жизни и деятельности было множество пробелов, неверных сведений, ошибок. Даже год рождения Петипа указывался неточно.

Архивы дирекции императорских театров не публиковались и даже не разрабатывались настолько, чтобы можно было обозреть все относящиеся к Петипа документы. Личный архив Петипа — письма соавторов, артистов, переписка с дирекцией, с членами разветвленной семьи и другими — в большей своей части не был найден.

Впервые большая книга, в которой широко представлены жизнь и творчество Петипа, описанные им самим и его современниками, вышла лишь в 1971 году в издательстве «Искусство». Многие материалы в книге «Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи» были опубликованы впервые, в том числе архивные документы.

В первой части сборника, особенно существенной и наибольшей по объему, содержатся мемуары и дневники Петипа, письма, документы, заметки, материалы некоторых постановочных «дел» и музыкально-сценические планы, сочиненные для Чайковского и Глазунова.

Вторую часть составляют воспоминания о Мариусе Петипа мастеров балета, работавших с ним и при нем, а также размышления о великом хореографе балетмейстеров наших дней.

Прямая речь

О европейском балете: «Постоянно уклоняются от настоящего серьезного искусства, переходя в танцах в какие-то клоунские упражнения. Балет — серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы... Так балет падает, безусловно, падает».

Балерина Екатерина Вазем о Мариусе Петипа как балетном танцоре: «Темные жгучие глаза, лицо, выражающее целые гаммы переживаний и настроений, широкий, понятный, убедительный жест и глубочайшее проникновение в роль и характер изображаемого лица ставили Петипа на высоту, которой достигали очень немногие его собратья по искусству. Его игра могла в самом серьезном смысле слова волновать и потрясать зрителей».

Николай Легат о работе Петипа над постановками: «Самые интересные моменты наступали, когда Петипа сочинял мимические сцены. Показывая каждому в отдельности его роль, он настолько увлекался, что все мы сидели, затаив дыхание, боясь упустить хоть малейшее движение этого выдающегося мима. Когда заканчивалась сцена, раздавались бурные аплодисменты, но Петипа не обращал на них внимания… Затем всю сцену повторяли заново, а Петипа наводил окончательный лоск, делая замечания отдельным исполнителям».

Историк театра Юрий Слонимский о разнице между дневниками и мемуарами Мариуса Петипа: «В одни и те же дни он диктует мемуары и делает записи в дневнике. Для печати сообщает нечто порой далекое от истины, дневнику поверяет правду, которую нельзя оглашать. В мемуарах изображает свой жизненный путь как непрерывное восхождение по лестнице славы, в дневнике нет-нет да развенчивает эту легенду. В мемуарах рисует актеров чуть ли не ангелами, в дневнике низводит их на грешную землю. В мемуарах пишет с почтением о влиятельных балетоманах, в дневнике раскрывает их отнюдь не заслуживающее уважения истинное лицо. В мемуарах указывает свой преуменьшенный возраст, в дневнике — подлинный. В мемуарах восхваляет жену, семью, в дневнике делает горестное признание: "Мерзкий конец — это моя старость. Есть жена и дети, а я не счастлив". И добавляет: есть большая пенсия — а счастья нет».

9 фактов о Мариусе Петипа

Когда относительно «тучные» годы сменялись для семейства Жана-Антуана Петипа периодами бедности, Мариус со старшим братом Люсьеном, чтобы семья не голодала, зарабатывали перепиской нот.

Люсьен Петипа стал известным танцовщиком, а сестра Викторина Петипа — певицей и актрисой.

Немалую трудность в России для балетмейстера составляло плохое знание русского языка, которым он практически так и не овладел. Спасало то, что балетная терминология в основном базируется на французском языке. Кроме того, балетмейстер предпочитал не объяснять, а показывать танцовщикам, что именно им нужно делать, пользуясь словами в минимальной степени. «Когда Петипа пытался говорить по-русски, то вспоминают, получались совсем неприличные вещи. Но танцоры понимали Петипа без проблем», - вспоминал Д.Баланчин.

Мариус Петипа старался создавать хореографический рисунок, исходя из технических возможностей балерины, а не танцовщика, поскольку постановка мужских танцев давалась ему хуже, чем женских. Составив общий план балета, он, как правило, обращался за постановкой мужских сольных танцев к другим хореографам — Иогансону, Иванову, Ширяеву, в то время как женские всегда ставил сам.

Лучшей своей работой Петипа считал балет «Спящая красавица», в котором в наибольшей степени сумел воплотить стремление к симфонизму.

Свои балеты Петипа предпочитал ставить в тесной связи с композиторами, если это было возможно. Особенно продуктивным было его сотрудничество с П.И Чайковским. Он расписывал композитору, сколько минут музыки нужно для того или другого танца, а тот послушно работал по этой схеме. Утверждается, что именно Петипа первым разглядел гениальность Чайковского.

Российское подданство Петипа получил только в 1894 году – спустя почти полвека работы в России.

Мариус Петипа, по его собственным словам, служил четырем российским императорам: Николаю I, Александру II, Александру III и Николаю II. За время его работы в России судьбы императорских театров были в руках пяти министров Двора и восьми директоров.

От двух жен Мариус Петипа имел восемь детей. От первого брака — дочь Марию (1857) и сына Ивана (1859). Во втором браке родились Надежда (1874), Евгения (1877), Виктор (1879), Любовь (1880), Марий (1884) и Вера (1885). Также Петипа имел двух внебрачных детей — сына Мариуса (1850) от актрисы Терезы Бурден и дочь от работницы театра, с которой он жил довольно долгое время. Почти все дети балетмейстера связали себя с театральным искусством — драматическим и балетным.

Материалы о Мариусе Петипа:

Биография Мариуса Петипа на сайте Belcanto.ru

Биография Мариуса Петипа на сайте РИА Новости

Биография Мариуса Петипа на сайте ТАСС

Дуэлянт, трудяга, гений. Статья о Мариусе Петипа на Lenta.ru

Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи

Статья о Мариусе Петипа в Википедии