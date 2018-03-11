СМИ анонсировали появление британского списка Магнитского

Британский парламент и правительство разрабатывают собственный аналог так называемого закона Магнитского — режима персональных санкций в отношении официальных российских лиц, которых Великобритания считает виновными в нарушении прав человека, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, о введении санкций уже договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Напомним, Радд ранее допускала такой шаг в ответ на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку британские власти допускают, что причиной отравления стала «месть со стороны российских спецслужб» за предательство. При этом источники The Telegraph подчеркивают, что разработка британского списка Магнитского началась до происшествия со Скрипалем.

Представители Консервативной партии утверждают, что законопроект уже находится на рассмотрении Палаты общин — нижней палаты британского парламента. При этом источники утверждают, что правительство противодействует внесению в законопроект «ключевых» элементов, которые сделают его по-настоящему действенным.

Напомним, в феврале 2017 года британский парламент принял закон, расширяющий полномочия правительства в сфере введения персональных санкций — британские власти получили право замораживать активы нарушителей прав человека и запрещать им въезд в страну. Однако конкретные фамилии предполагаемых нарушителей прав человека в британском законе, в отличие от американского списка Магнитского, не названы.