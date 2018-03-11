Отзыв прокатника у «Смерти Сталина» объяснили просьбой «уважаемых людей»

Снятие с российского проката черной комедии «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи связано с обращением неких «авторитетных и очень уважаемых людей», заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По утверждению собеседника агентства, поскольку причиной отзыва у ленты прокатного удостоверения стало обращение таких «уважаемых людей», вопрос о разрешении демонстрации картины «должен быть тщательно, всесторонне изучен».

При этом источник заявил: «Комедии "Смерть Сталина" вряд ли в ближайшее время вернут прокатное удостоверение, поэтому у зрителей нет шансов увидеть его на экранах кинотеатров».

Напомним, Министерство культуры РФ объявило об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» за несколько дней до начала официального проката в России, пояснив, что в ленте могут содержаться материалы, демонстрация которых запрещена законодательством Российской Федерации. При этом прокурорская проверка не выявила признаков экстремизма в фильме.

Столичный кинотеатр «Пионер» все же показал «Смерть Сталина», за что получил несколько штрафов. Администрация кинотеатра заявила, что не получила официального уведомления Минкульта об отзыве прокатного удостоверения на момент сеансов.