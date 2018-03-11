Нуланд раскрыла варианты ответа на «вмешательство» РФ в выборы

Бывший помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала журналистам о вариантах ответа на предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Об этом ведущий журналист-расследователь Yahoo Майкл Исикоф и главный редактор журнала Mother Jones Дэвид Корн написали в книге «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», которая поступит в продажу в США 13 марта, сообщает РБК.

Как выяснили авторы книги, варианты ответа России разрабатывалось координатором Белого дома по кибербезопасности Майклом Дэниелом и экспертом по России в совете национальной безопасности Селестой Уолландер. Последняя, работая вместе с Викторией Нуланд, предлагала обнародовать засекреченный компромат на президента России Владимира Путина, а также передавать «российским сайтам слухи о деньгах Путина, подружках российских чиновников, коррупции в «Единой России». Это подтвердила Виктория Нуланд: «Мы хотели поднять ставки тем методом, который признавал Путин».

Еще одним предложением была организация Агентством национальной безопасности (АНБ) хакерской атаки с целью выведения из строя российских сайтов и хакеров Guccifer 2.0 и DCLeaks, которых в США обвиняют в обнародовании по заказу российских властей личной переписки и документов, украденных у представителей Демократической партии.

Кроме того, рассматривался вариант DDOS-атаки на российские информационные сайты и кибератаки на российские разведывательные ведомства, пишут авторы книги.

В итоге советники Барака Обамы, занимавшего тогда кресло президента США, Сьюзан Райс и Лиза Монако продавили решение отказаться от ответа России на «вмешательство» в выборы — в Белом доме сочли, что если информация о подготовке такого ответа просочится в СМИ, это «загонит президента в рамки».

Напомним, официальные обвинения во вмешательстве в ход выборов президента США выдвинуты в отношении 13 российских граждан и трех организаций. Владимир Путин заявил, что допускает привлечение к ответственности тех людей, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, — в том случае, если они нарушили отечественное законодательство.