Глава ЦРУ пообещал «адекватный ответ» на новое оружие России

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что Соединенные Штаты найдут адекватный ответ на появление у России новейшего вооружения.

Напомним, в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что в России разработан гиперзвуковой комплекс «Кинжал», беспилотный подводный аппарат с ядерными боеприпасами, крылатая ракета с ядерной установкой.

Помпео, комментируя по просьбе журналистов заявление Владимира Путина, заявил, что российский лидер «говорит много вещей, которые лишены оснований», а также что в «его выступлении не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США».

Глава ЦРУ также отметил: «В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям». Помпео подчеркнул, что Совет нацбезопасности США работает над адекватным ответом на вызовы со стороны любых государств.

Ранее председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о готовности ко всем имеющимся угрозам. По его словам, кроме массированной атаки у России нет ничего, на что США не смогли бы ответить.