На председателя «Яблока» составили протокол

В отношении председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой составлен протокол об административном правонарушении, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

Напомним, ранее пресс-секретарь Слабуновой рассказала, что председателя «Яблока» задержали полицейские в Останкинском районе Москвы — там проходил митинг жителей, протестующих против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ.

В столичном главке МВД пояснили, что Слабунова и задержанные с ней Цукасов и Сулакадзе «пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного "Дню матери", для доведения до граждан информации политической тематики».

В связи с этим на всех троих задержанных составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение установленного порядка проведения митингов».

В полиции также подчеркнули, что после составления протоколов задержанных отпустят.