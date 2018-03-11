Путин рассказал о захвате самолета перед открытием ОИ-2014

Президент России Владимир Путин рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин» , как за час до открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году ему сообщили о захвате самолета турецкой авиакомпании Pegasus. Злоумышленник потребовал направить воздушное судно в Сочи, сообщает РИА Новости.

Российский лидер назвал те события очень чувствительной страничкой в истории Олимпиады: «У нас был прием перед открытием Олимпийских игр. Вместе с представителями МОК после мы вместе сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи».

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал в фильме, что пилоты самолета успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи. Было принято решение поднять боевую авиацию для контроля за полетом самолета. Глава государства отметил: «Я им сказал: действуйте в соответствии с планом».

Уже после того, как кортеж президента прибыл на стадион на церемонию открытия Олимпиады, «раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», рассказал Владимир Путин.

Глава государства не стал отвечать на вопрос, что он чувствовал, пока не стал ясен истинный характер происшествия: «Мне кажется, лучше об этом не говорить».