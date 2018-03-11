Путин объяснил крушение подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин», который выложил на своей странице в «Одноклассниках» журналист Дмитрий Киселев, заявил, что крушение подводной лодки «Курск»в 2000 году стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР.

Напомним, «Курск» затонул во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Владимир Путин напомнил выводы, к которым пришло следствие: «Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса, корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть».

Глава государства напомнил: «После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" — это тоже проявление общего состояния Вооруженных Сил».

По мнению российского лидера, «откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло».