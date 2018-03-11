Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в ресторане

Эксперты-криминалисты обнаружили следы вещества, которым предположительно отравились экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ресторане Zizi в британском городе Солсбери — там Скрипаль и его дочь ели незадолго до того, как обоих нашли в бессознательном состоянии на улице. Об этом сообщает BBC.

По информации телеканала, другие посетители ресторана вне опасности. Тем не менее, в настоящее время заведение опечатано и закрыто для посещения — как и дом Скрипаля, поскольку по одной из версий, отравляющее вещество было распылено именно там, и там же отравился сержант местной полиции, прибывший осмотреть помещения после установления личности Скрипаля и его дочери.

По словам источника в лондонской полиции, общее число отравившихся вместе со Скрипалем и его дочерью достигло 20 человек – всем им потребовалась медицинская помощь, однако в большинстве случаев отравление не было серьезным. При этом само вещество до сих пор не идентифицировано.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта, обоих госпитализировали. Ведется следствие.

В Великобритании считают, что причиной отравления стала «месть со стороны российских спецслужб» за предательство. В России, где Скрипаль был приговорен к тюремному сроку за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, эту версию категорически отвергают, называя полностью нелогичной, поскольку экс-офицера впоследствии обменяли на разведчиков, выявленных спецслужбами США. Однако СМИ утверждают, что после переезда в Солсбери Сергей Скрипаль продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания планирует обсудить дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, сообщает The Independent.