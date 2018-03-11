11 марта 2018, 16:39
Шипулин выиграл еще одну медаль этапа Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Шипулин уступил лидеру гонки Юлиану Эберхарду 19,3 секунды, причем именно австрийский биатлонист помешал россиянину занять более высокое место: на одном из подъемов Эберхард обошел лидировавших Антона Шипулина и Мартена Фуркада, причем атака оказалась настолько резкой, что россиянин упал. В итоге Эберхард финишировал первым, Фуркад стал вторым.
После гонки Эберхард принес извинения Шипулину.
Ранее Антон Шипулин завоевал в Контиолахти золотую медаль — в спринте.
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