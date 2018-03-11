Председателя «Яблока» задержали на митинге в Москве

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Слабуновой Татьяну Бибину.

Бибина уточнила, что Слабунова выступила на акции жителей муниципального округа, протестующих против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ — как доверенное лицо кандидата в президенты РФ от «Яблока» Григория Явлинского, который передал ей свое приглашение на мероприятие «День матери в Останкино». Пресс-секретарь Слабуновой заявила: «Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах».

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