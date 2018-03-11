Собчак опубликовала «реальную статистику ФСО» по выборам-2018

Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем инстаграме заявила, что ФОМ и ВЦИОМ (Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения) публикуют статистику по электоральным предпочтениям опрошенных россиян, которая не соответствует действительности.

Собчак указала, что по данным ФОМ и ВЦИОМ «за Жириновского и Грудинина (готовы проголосовать из числа участников опроса — прим. редакции) стабильно 7/8 процентов, а у всех остальных около нуля». Журналистка убеждена: «Излишне говорить, что публикуемая статистика - это просто инструмент управления общественным мнением. Власть гонит всех недовольных в ложную концепцию: мол, если вы хотите продемонстрировать недовольство — голосуйте за КПРФ и ЛДПР».

В противовес результатам опросов, которые приводят ФОМ и ВЦИОМ, Собчак опубликовала скриншот из Telegram-канала «ОПЕР Слил», которую назвала «Реальная статистика ФСО, утекшая из закрытых источников». По утверждению Собчак, эта «реальная статистика» подтверждает «и наши собственные опросы», а именно: «Нас больше семи процентов — и это только тех, кто готов отдать свой голос за Собчак, а вместе с Явлинским — больше десяти!».

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса, посвященного предстоящим президентским выборам. Примерно 69% респондентов заявили, что намерены голосовать за действующего президента России Владимира Путина. Отдать голоса за кандидата от КПРФ Павла Грудинина готовы 7% участников опроса. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразили желание голосовать 5% опрошенных. Проголосовать за Ксению Собчак планируют 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина – менее 1%.

До того опрос об электоральных предпочтениях россиян провел Фонд «Общественное мнение». На момент проведения опроса за Владимира Путина хотели отдать свои голоса 63,5% опрошенных, за Владимира Жириновского — 7,3%, за Павла Грудинина — 6,2%, за Ксению Собчак — 1,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 1%.