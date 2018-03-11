В ЦИКе попеняли Собянину на неэтичность статьи о Путине

Член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Сергей Сироткин заявил РБК, что призыв мэра Москвы Сергея Собянина голосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах является «неэтичным поступком».

Ранее Собянин опубликовал на персональном сайте статью под заголовком «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?». В ней, помимо прочего, градоначальник пишет: «Вероятность избрания Путина — очень высока. По закону явка может быть любой. Выборы в любом случае состоятся»; «Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру»; «Если мы доверяем Путину, если считаем его своим президентом, давайте придем и поддержим его».

Между тем в законе «О выборах президента Российской Федерации» говорится, что лица, занимающие государственные и выборные муниципальные должности, «не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения или избрания кандидата».

Сергей Сироткин, комментируя статью Сергея Собянина, отметил, что нельзя сходу определить, можно ли считать обращение мэра агитацией: «Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту».

При этом представитель ЦИК заявил: «Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен».