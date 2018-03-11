В Сочи ограничат въезд машин с бензиновыми двигателями

Въезд автомобилей с бензиновыми двигателями на большую часть территории Олимпийского парка в Сочи будет ограничен с июля текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

На первом этапе ограничения коснутся только личного автотранспорта. В будущем власти региона планируют закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем, причем не только на территорию Олимпийского парка, но и на другие территории. Обсуждается введение таких ограничений в отношении прибрежных зон городов-курортов Краснодарского края для автомобилей класса ниже «Евро-4». При этом ограничения не затронут электромобили.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил: «Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно – соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года».