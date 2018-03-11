Трамп предрек «грандиозный успех» в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном могут привести к грандиозной политической сделке, сообщает Reuters.

Выступая в Пенсильвании, Трамп заявил, что переговоры «могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира». После этого американский президент сообщил журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном: «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха». Трамп отметил, что КНДР обещает на время переговоров приостановить пуски ракет.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.

Напомним, ранее советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ен рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын через южнокорейскую делегацию предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу в ближайшее время, Трамп предложение принял. Сразу после выступления Ена Белый дом опубликовал официальное сообщение, в котором говорится, что Трамп «примет приглашение Ким Чен Ына», а место и время встречи будут установлены позднее.