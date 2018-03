Трамп предрек «грандиозный успех» в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном могут привести к грандиозной политической сделке, сообщает Reuters.

Выступая в Пенсильвании, Трамп заявил, что переговоры «могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира». После этого американский президент сообщил журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном: «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха». Трамп отметил, что КНДР обещает на время переговоров приостановить пуски ракет.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!