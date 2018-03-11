В США объявили о неготовности Украины к членству в НАТО

Специальный представитель США на Украине Курт Волкер заявил, что Киев не готов к членству в Североатлантическом альянсе, сообщает УНИАН.

При этом Волкер отметил, что США выступают за предоставление Украине, а также Грузии Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ): «США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже».

Представитель США подчеркнул, что Украине «нужно было сделать много работы» и «много еще остается сделать» — в настоящий момент Украине не готова к членству в НАТО.

Напомним, накануне блок НАТО предоставил Украине статус «аспиранта» — страны, которая задекларировала стремление по вступлению в альянс. Страна-аспирант может быть приглашена для участия в разработке ПДЧ, однако это не гарантирует членства в организации, хотя и является основным механизмом подготовки.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опубликовала релиз, в котором украинский лидер выражает благодарность «за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе».