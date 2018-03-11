Ярош пообещал «расставить галочки» с Крымом

Депутат Верховной Рады Украины, бывший лидер радикальной организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрий Ярош заявилв эфире телеканала ZIK, что вопрос о принадлежности Крыма не закрыт, несмотря на то, что российские власти «галочку поставили на Крыме» и считают, что «теперь это русская земля».

Ярош заявил: «Ну такие галочки мы можем тоже расставить. Всему свое время».

По мнению Яроша, сначала Украине необходимо вернуть Крым и восстановить границы государства, которые существовали до 2014 года, а также «зачистить от всякого деструктивного антигосударственного элемента» территорию Донбасса: «Без этого победы не может быть».

Ярош заявил: «Тут главное — вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области — прим. редакции), Воронеж».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что готов начать переговоры с Россией «на следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом». Украинские власти считают Крым украинской временно оккупированной территорией и не признают присоединение полуострова к России по итогам референдума 2014 года.