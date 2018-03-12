Прощание с Табаковым пройдет 15 марта

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ им. Чехова. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе театра.

Как сообщается в твиттере мэра Москвы Сергея Собянина, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.

Табаков умер сегодня в возрасте 82 лет после нескольких месяцев в реанимации.

Он был одним из создателей театра «Современник», основателем Московского театра под руководством Олега Табакова и Московской театральной школы, худруком и директором МХТ.

Помимо работы в театре, артист был известен по многочисленным ролям в кино. Он снялся в фильмах «Шумный день», «Гори, гори, моя звезда», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Полеты во сне и наяву», «Московские каникулы», «Андерсен. Жизнь без любви», «Вечное возвращение» и многих других.

Голосом Табакова говорят Кот Матроскин, Ежик из мультфильма «Ежик плюс черепаха», Волк из работы «Волк и теленок» и другие герои.