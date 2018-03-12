Украина намерена построить космодром в Австралии

В государственном космическом агентстве Украины рассматривают возможность строительства космодрома на территории Австралии. Об этом сообщает The West Australian.

Как заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, украинская сторона имеет большой опыт в глобальной космической гонке.

«Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать», — заявил Кулинич.

Кроме того, Кулинич заверил, что проект может быть реализован в сравнительно краткие сроки. Для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч кв. километров. Он может быть расположен недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии. На реализацию проекта может потребоваться около 500 тысяч долларов.

Как сообщил Кулинич, экономическая оценка целесообразности строительства может быть подготовлена в течение двух лет.



Ожидается, что представители украинской стороны приедут в Австралию в этом году с целью переговоров c властями страны о строительстве космодрома.