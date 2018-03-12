Издательская программа Правительства Москвы на международной книжной выставке в Париже

Пресс-релиз презентации Издательской программы Правительства Москвы:

Важным направлением социальной политики Правительства Москвы, реализуемым Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, является формирование системы нравственных и духовных ценностей путем развития интереса к чтению и книге, особенно среди молодежи. Департаментом предоставляются субсидии и гранты на реализацию издательско-информационных проектов, посвященных городу Москве, отражающих многообразие культурной, научной, общественной жизни столицы и способствующих сохранению национального достояния, продолжению лучших традиций и обеспечению преемственности поколений.

Издательская программа Правительства Москвы существует с 1993 года. Это один из самых заметных и социально-значимых проектов Департамента СМИ и рекламы. За это время при поддержке городского бюджета вышло в свет более 1000 наименований книг. Ежегодно около 200 тыс. экземпляров книг, изданных в рамках программы, направляются в школы и городские публичные библиотеки. Издательская программа Правительства Москвы с 1999 года была представлена на более чем 240 национальных, международных и региональных книжных выставках-ярмарках.

Поддерживая книгоиздательскую деятельность, Правительство Москвы в первую очередь уделяет внимание изданию тех книг, выпуск которых не преследует исключительно коммерческие цели. У изданий, представленных в экспозиции, главная цель – духовно-нравственная. Поэтому в основном это историческая, патриотическая, детская и подростковая литература, книги и мультимедийная продукция о родном городе, о героических событиях в жизни страны, подвигах и достижениях ее лучших представителей и всего народа.

Тематика книг Издательской программы Правительства Москвы определяется следующими приоритетными направлениями:

– история Москвы, исторические и памятные места города;

– Москва в литературе, искусстве, архитектуре;

– Москва современная: люди, факты, события; путеводители, книги-альбомы энциклопедические издания;

– жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве и судьбы известных московских династий;

– издания к юбилейным и памятным датам и событиям, в том числе военно-патриотическая литература, связанная с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., другими периодами проявления воинской доблести при защите Родины;

– религиозно-просветительская литература в жизни и истории Москвы;

– издания для детей и подростков, литература для семейного чтения.

За последние годы десятки книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы и рекомендованных Департаментом СМИ и рекламы, становились лауреатами и дипломантами ежегодных конкурсов «Книга года», «Малая Родина», проводимых Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, и конкурса «Лучшие книги года», организуемого Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ).

На 38-й Международной книжной выставке LIVREPARIS (Salondu Livre de Paris), которая пройдет в Париже с 16 по 19 марта 2018 г. в выставочном комплексе Porte de Versailles («Версальские ворота»), будет представлен стенд Издательской программы Правительства Москвы Livresde Moscou / «Москва книжная».

В рамках участия в LIVREPARIS (Salon du Livre de Paris) Правительство Москвы покажет более 500 наименований книжных и мультимедийных изданий и проведет серию мероприятий, посвященных деятельности Издательской программы: творческие встречи с московскими литераторами, публичные лекции на самые актуальные темы современности и презентации книг Издательской программы Правительства Москвы.

О деятельности Издательской программы Правительства Москвы и о государственной поддержке книгоиздания в городе Москве и Париже расскажут Михаил Афанасьев, специалист в области истории культуры и книжного дела, директор ГПИБ, руководитель секции государственной экспертной комиссии Издательской программы Правительства Москвы, и Нина Литвинец, доктор наук, член совета по книгоизданию Правительства Москвы.

Книгоиздатель, основатель и руководитель проекта «AnimalBooks. Занимательная зоология» Георгий Гупало совместно с актрисой театра и кино, телеведущей, главным редактором журнала «Про детей» Татьяной Веденеевой представят выпущенные в рамках Издательской программы Правительства Москвы книги детской серии «AnimalBooks. Занимательная зоология»: Т. Веденеева «Я жираф», О. Коростышевская «Я выхухоль», С. Лукъяненко «Я мышь», В. Сюткин «Я комар», И. Лукьянова «Я коала».

На стенде Издательской программы проведут творческие встречи авторы книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы:

- Максим Амелин, поэт, переводчик, издатель, лауреат Премии Александра Солженицына и Национальной премии «Поэт», составитель книг Василия Петрова, Владислава Ходасевича и др.;

- Ефим Курганов, филолог, профессор, доктор наук, автор книги «Русский Мюнхгаузен»;

- Вадим Перельмутер, поэт, историк литературы, составитель книг Сигизмунда Кржижановского, Петра Вяземского и «Одесса-Москва-Одесса. Юго-западный ветер в русской литературе».

- Евгений Бунимович, поэт, общественный деятель, лауреат Премии Москвы, один из авторов антологии «100 стихотворений о Москве».

Одним из центральных событий стенда станет творческая встреча в формате круглого стола «Московский поэтический текст и возможность его передачи по-французски» с участием авторов, редакторов и переводчиков антологии «100 стихотворений о Москве» Максима Амелина, Евгения Бунимовича, Кристины Зейтунян-Белоус, Элен Анри, Катрин Бремо и др., а также Нины Литвинец, доктора наук, члена совета по книгоизданию Правительства Москвы.

Публичную лекцию на тему «Литературная жизнь Москвы глазами критика» на примере своей книги «Такова литературная жизнь» прочтет доктор наук, литературовед и критик Наталья Иванова.

Михаил Афанасьев, директор ГПИБ, специалист в области истории культуры и книжного дела, выступит с лекцией «Издание для библиофилов в России: прошлое, настоящее, будущее».

Классику русской поэзии XX века посвятит свою лекцию «Осип Мандельштам: жизнь и судьба» Олег Лекманов, литературовед, профессор, доктор наук, составитель и комментатор книги «Собрания стихотворений.1906-1937» Осипа Мандельштама, которая также будет представлена в ходе лекции.

Мероприятие для детей с нарушениями зрения проведет Елена Геннадьевна Казакова, начальник Управления печати Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.