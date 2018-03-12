В Минобороны рассказали о скором начале серийного производства «Авангарда»

Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что российское военное ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард».

Он отметил, что при ее создании российская «оборонка» столкнулась с определенными трудностями.

«Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода», — отметил он.

Юрий Борисов также сообщил изданию о целях, которые могут поражать оснащенные гиперзвуковыми ракетами системы «Кинжал» модернизированные истребители-перехватчики.

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия», — сказал он.

Между тем командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поведал RT о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Ракетный комплекс "Сармат" не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении», — отметил он.

По словам Каракаева, ракета практически не имеет ограничений по дальности и сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Напомним, новейший виды российского оружия были представлены российским президентом Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию.