В Германии подписано соглашение о новом правительстве

Главы крупнейших партий Германии подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства.

Подписи под документом поставили председатель Христианско-демократического союза (ХДС), действующий канцлер Ангела Меркель, председатель баварского партнера ХДС — Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

Об этом сообщается на сайте ХДС/ХСС и в твиттере СДПГ.

14 марта состоится избрание нового канцлера страны. Этот пост, как ожидается, сохранит Меркель. Она управляет страной с 2005 года.