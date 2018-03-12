12 марта 2018, 18:43
В Германии подписано соглашение о новом правительстве
Главы крупнейших партий Германии подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства.
Подписи под документом поставили председатель Христианско-демократического союза (ХДС), действующий канцлер Ангела Меркель, председатель баварского партнера ХДС — Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.
Об этом сообщается на сайте ХДС/ХСС и в твиттере СДПГ.
14 марта состоится избрание нового канцлера страны. Этот пост, как ожидается, сохранит Меркель. Она управляет страной с 2005 года.
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