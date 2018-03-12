Путин завершит предвыборную кампанию в Крыму

14 марта президент РФ Владимир Путин завершит предвыборное турне в Крыму и Севастополе. Об этом «Дождю» сообщили близкие к администрации источники, и это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Запланировано много мероприятий, главным из них является митинг в Севастополе.

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — подчеркнул Дмитрий Песков. Ожидается, что собрание будет многотысячным, так как ориентировано на всю страну.

Кроме того, Путин обсудит проблему транспортной интеграции Крыма с Россией. В частности, темпы строительства крымского моста. Возможно, президент объявит о его скорой сдаче в эксплуатацию. В послании Федеральному посланию Путин обещал открыть автомобильное движение раньше намеченных сроков.

Как сообщили источники, запланирован осмотр президентом нового терминала аэропорта «Симферополь». Еще один собеседник «Дождя» рассказал, что в Кремле обсуждался вариант прилета Путина в Крым в день выборов 18 марта. Однако позже от него отказались. Скорее всего, глава государства проголосует по месту прописки, в Москве.