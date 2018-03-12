Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

Евросоюз официально продлил на полгода до 15 сентября санкционные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Советом ЕС заявление.

Нормативный акт будет опубликован 13 марта в Официальном журнале ЕС.

«12 марта 2018 года Совет продлил на следующие 6 месяцев, до 15 сентября 2018 года, ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры состоят из замораживания активов и запрета на поездки в отношении 150 человек и 38 компаний», — говорится в сообщении.