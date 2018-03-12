Эксперты оценили предполагаемую явку на выборах президента

После проведенного «Давыдов.Индексом» опроса 150 экспертов в 50 регионах выяснилось, что явка на президентских выборах может составить 64%. Об этом сообщает РБК после ознакомления с презентацией проекта.

Полученный показатель на 1% ниже, чем на выборах 2012 года —65,34%.

В соответствии с результатами опроса, лидерами явки станут Татарстан (82%), Чувашия (78%), Пензенская область (74%), Тюменская и Ставропольская области (73%), Кузбасс (71%).

Наименьшие показатели можно ожидать от Дагестана (51%), Архангельской области и Петербурга (52%), Курской области (53%), Ивановской, Брянской и Челябинской областей (54%). В Москве ожидается явка на уровне 65%.

Давыдов сообщил РБК, что ожидает 63–65-процентный коридор по явке избирателей. Он предположил, что на результат повлияют активность кандидатов и общества, а также погода в день голосования.

Политконсультант Дмитрий Фетисов сообщил РБК, что прогнозирует явку в 63-65%. По его мнению, самую низкую явку покажут Дальний Восток и Сибирь. Показатель ниже среднего продемонстрирует Северо-Западный регион. Фетисов предсказал повышение интереса к выборам в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Он предположил, что на явку могут повлиять серьезные внешнеполитические события, к которым он причислил новую волну антироссийских санкций или громкие заявления антироссийски настроенных западных чиновников.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов заявил РЬК, что ожидает 62-67-процентную явку. Он отметил, что в Санкт-Петербурге отмечены «сильные негативные настроения и многими выборы воспринимаются как фикция». Поэтому в Северной столице явка вряд ли превысит 50-55%. В Москве же протестное движение он оценивает как «не сильное» и предвидит хорошую явку.

«В общем и целом по стране выборы пройдут с вполне приемлемой для власти явкой. Это и результат мобилизации, и вообще отражение традиционно более высокого интереса избирателей к «главным выборам страны», — подчеркнул политолог.