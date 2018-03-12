Порошенко рассказал о планах по взысканию средств с «Газпрома»

Уже в ближайшее время Украина начнет требовать с «Газпрома» 4,6 млрд долларов, присужденные Стокгольмским арбитражем. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент республики Петр Порошенко.

«Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 млрд долларов — это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… "Газпром" тянет с выплатами по решению суда средств в пользу "Нафтогаза". Это абсолютно бесперспективно», — заявил глава государства.

Ранее в правительстве Украины заявляли, что изучат возможность ареста зарубежных активов «Газпрома» для исполнения иска.

Стокгольмский арбитраж рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Суд постановил, что украинская компания должна выплатить российской 2 млрд долларов, а российская украинской — 4,6 млрд.

«Газпром» намерен оспаривать это решение. Он пытается расторгнуть действующие контракты с «Наафтогазом» через тот же арбитраж.