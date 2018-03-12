Умер французский кутюрье Юбер де Живанши

В возрасте 91 года скончался основатель модного дома Givenchy кутюрье Юбер де Живанши. Об этом со ссылкой на его близких сообщила радиостанция RFI.

Он умер во сне 10 марта. Похороны пройдут в очень близком кругу. Близкие кутюрье сообщили, что «вместо цветов и венков он предпочел бы пожертвование в UNICEF».

Юбер де Живанши родился в 1927 году, обучался в парижской школе изящных искусств, в 1952 году основал собственный модный дом.

В одежду, созданную Живанши, одевалась актриса Одри Хепберн, включая знаменитое платье в фильме «Завтрак у Тиффани». Он одевал первую леди США Жаклин Кеннеди. В его платье она была на похоронах мужа Джона Кеннеди.

В 1995 году Юбер де Живанши отошел от дел.