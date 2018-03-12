Адвокат фигуранта «кокаинового дела» обвинила ФСБ и МВД в провокации

Защита Иштимира Худжамова, фигуранта «кокаинового скандала», пожаловалась на совершенную в отношении него провокацию. Об этом пишет «Интерфакс».

«В апелляционной жалобе защитник Худжамова указывает, что МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемого умысла на совершение преступления, в котором его обвиняют», — огласила судья Мосгорсуда содержание апелляционной жалобы. Адвокат уверен, что таким образом в отношении Худжамова была совершена провокация.

Сам обвиняемый заявил, что все фигуранты «кокаинового дела» участвовали в следственных экспериментах для того, чтобы выманить в Россию Андрея Карпова, которого подозревают в организации контрабанды наркотиков из Аргентины.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в декабре 2017 года были арестованы трое сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе по обвинению в контрабанде кокаина. Из оборота было изъято более 362 кг кокаина.