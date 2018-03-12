Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество

Полиция исследовала вещество из подозрительной посылки, присланной в здание, где находятся офисы британских парламентариев. Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, субстанция была признана неопасной.

Подозрительная посылка поступила сегодня в здание Нормана Шоу в Лондоне, вблизи британского парламента.

Здание было частично оцеплено, однако эвакуация не проводилась. Два человека были отправлены в больницу в качестве меры предосторожности.

Один из членов Консервативной партии, выступая сегодня в парламенте, заявил, что подозрительная посылка была адресована Мухаммеду Ясину — политику-мусульманину из Лейбористской партии.