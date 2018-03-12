Синоптики предсказали ледяные дожди и морозы в Москве

13 и 14 марта в Москве и Московской области ожидаются слабые ледяные дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, это связано с теплым сектором атлантического циклона. Небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки в виде снега, мороси, ночью и утром местами возможен слабый ледяной дождь.

Ночью ожидается температура от ноля до минус трех градусов, днем — от ноля до плюс трех градусов. Таким образом, температура в Москве впервые за весенний сезон вернется в климатическое русло.

Синоптики также предупреждают об опасных ситуациях на дорогах в ночное время в связи с гололедом.

К выходным же в столичный регион вернется антициклон, и температура вновь опустится. Ночью она может достигать минус 15-20 градусов, днем колебаться около минус 5-10 градусов.

Ранее эксперты сообщали, что климатическая весна придет в Москву в апреле.