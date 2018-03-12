В Подмосковье развернут надувные «Искандеры»

Макеты ракетных комплексов «Искандер» поступили в инженерно-маскировочный полк в Московской области для маскировки военной техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в 45-ый инженерно-маскировочный полк центрального подчинения поступили зенитные ракетные комплексы С-300, «Бук», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие пневмоподпорные макеты военной техники.

Помимо этого, в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

Как отметили в ведомстве, такие методы маскировки позволяют в десять раз повысить живучесть современной военной техники.

45-й инженерно-маскировочный полк был сформирован в июне 2017 года. Одной из его основных задач являются скрытие и имитация стратегически важных военных объектов.