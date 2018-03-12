Первый канал представил песню для «Евровидения» в исполнении Самойловой

Первый канал представил песню, с которой Юлия Самойлова поедет от России на «Евровидение-2018».

Композиция называется I Won't Break («Я не сломаюсь»).

В пресс-службе телеканала сообщили, что над этой песней «работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн».

Клип на песню снял режиссер Алексей Голубев. Он же будет постановщиком конкурсного номера для Самойловой в Лиссабоне. В 2015 году Голубев снимал клип и ставил номер для Полины Гагариной на «Евровидении» в Вене.

В 2017 году Самойлова не смогла поехать на «Евровидение» в Киев — украинские власти отказались впускать певицу за ее выступление в Крыму.