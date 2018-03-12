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12 марта 2018, 07:23
Мемория

Мемория. Аркадий Северный

Аркадий Северный
Аркадий Северный
youtube.com

 

12 марта 1939 года родился Аркадий Северный, «король советского шансона»

 

Личное дело

Аркадий Северный (Аркадий Дмитриевич Звездин, 1939-1980) родился в городе Иваново (Ивановской области). Его отец, Дмитрий Иосифович Звездин, был руководящим работником, мать, Елена Макаровна, — домохозяйкой. Аркадий был средним из пятерых детей. Помимо него у Звездиных были еще трое сыновей — Валентин, Лев и Михаил – и  дочь Людмила.

Отца до семилетнего возраста Аркадий практически не видел – тот прошел почти всю войну, после ее окончания почти год прослужил комендантом какого-то немецкого городка и только в 1946 году наконец-то вернулся домой. В этом же году Аркадий пошел в первый класс Ивановской школы № 39, где проучился до пятого класса. Потом перешел в среднюю школу № 25, которую и закончил в 1956 году. В школе ничем особенным не выделялся. По воспоминаниям его двоюродного брата Бориса, «он не был хулиганом, вообще был тихий, не любил шумных компаний… Помню, у него все время обувь была худая, я его через лужи переносил. Я-то на год старше был…».

Играть на гитаре Аркадий начал учиться, когда только пошел в школу. Люди, знавшие певца, утверждают, что у него был рукописный песенник, доставшейся от старшей сестры Людмилы, которая отсидела срок по бытовой статье. В колонии она и завела этот дневник-песенник, который потом передала Аркадию. Возможно, именно эта рукописная тетрадка послужила толчком к возникновению у него интереса к блатным песням.

В 1957 году Аркадий уехал в Ленинград, где поступил на лесоинженерный факультет Лесотехнической академии имени С. М. Кирова (). После третьего курса перевелся на планово-экономический факультет после двух отчислений за академическую неуспеваемость. Жил в студенческом общежитии обычной разгульной студенческой жизнью – компании, посиделки до утра под вино и гитару.  «Когда оказывалась гитара в компании, он ее брал, он не мог спокойно пройти мимо гитары. Пел он хорошо, с душой, но не скажу, что это производило такое уж ошеломляющее впечатление, какое возникло потом, когда он начал записываться. А тогда он больше привлекал внимание не пением, а своим действительно артистическим умением рассказывать анекдоты», – вспоминал об этом времени его приятель Николай Браун.

В институте Аркадий увлекся западной музыкой, в частности джазом. Однако в передачах советского радио и в пластинках государственных студий грамзаписи джаз выдавался малыми дозами, а рок-н-ролл вообще был практически запрещен. Поэтому любителям такой музыки приходилось добывать ее «левыми» путями. Основным источником «несоветской» музыки были гибкие пластинки подпольного производства, нарезаемые в домашних условиях из отработанной рентгеновской пленки, что отразилось и в их прозвище - «рентгениздат» или «музыка на ребрах».

Помимо джаза и рок-н-ролла, рентгениздат тиражировал и другую музыку, так же запрещенную в СССР: эмигрантскую, цыганскую, блатные песни в исполнении подпольных отечественных «шансонье». Такие записи тоже не проходили мимо внимания  Аркадия. Он приобретает пластинки, постоянно входит в компании, в которых происходит обмен записями. Также в этой среде можно было найти запрещенную литературу эротического содержания, в частности, книгу И. С. Баркова.

Летом 1962 года Аркадий в поисках подобной литературы познакомился с музыкальным коллекционером и «спекулянтом», студентом Кораблестроительного института Рудольфом Фуксом. Услышав, как Аркадий поет под гитару, Фукс пришел в восторг. «Это было похоже на чудо. Только что в квартиру зашел самый обыкновенный человек, но стоило ему взять в руки гитару и запеть, как волшебная сила искусства как бы приподняла его над нами, столпившимися вокруг него и просившими все новых и новых песен. И он щедро пел нам и "Любил я очи голубые", и "Я один возле моря брожу", и "Глухари" Есенина, и "Звезды зажигаются хрустальные"», - вспоминал впоследствии Фукс. Он загорелся идеей сделать магнитофонную запись песен нового знакомого. По его рассказам, репертуар у Аркадия в те времена состоял всего из нескольких десятков песен, которые легко умещались на одну-две магнитофонные бобины.

После нескольких пробных записей летом 1963 года Фукс организовал домашнюю запись Звездина под ансамбль. В соответствии с модой тех лет, в его репертуаре были в том числе и блатные песни. Результатом стал двухчасовой смонтированный концерт, который позже получил название по первой фразе, произнесенной Аркадием в самом начале: «Эх, люблю блатную жизнь, да воровать боюсь!». В ходе этой записи и родился сценический псевдоним «Северный».

В 1965 году Северный закончил Лесотехническую академию, получив специальность  «инженер-экономист по экономике и организации деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности». По распределению был направлен экономистом в ленинградскую контору «Экспортлеса» - всесоюзного объединения, монопольно осуществлявшего экспортно-импортные операции с лесотоварами.

В 1968 году был призван в армию. Служил в звании лейтенанта ВВС в вертолетном полку в Ленинградском военном округе. Позже об этом периоде своей жизни сам Аркадий запустил в народ байку, что службу ему якобы пришлось проходить во Вьетнаме.

В декабре 1969 года Аркадий женился на Валентине Бойцовой, с которой познакомился в электричке. 14 июня 1971 года у пары родилась дочь Наталья.

После рождения дочери перед Аркадием встал вопрос зарабатывания денег, поскольку зарплата совслужащего была невелика. Он снова вышел на Фукса.

Как раз в это время в стране стремительно росла популярность эклектического  жанра, впоследствии получившего название «русский шансон», который  включал в себя совершенно разнородные и, на первый взгляд, не имеющие между собой ничего общего песни, у которых был один всеобъемлющий признак - это были «народные песни, запрещенные коммунистами». В их число входил и «блатной фольклор».

Чтобы выделить Северного среди массы однотипных исполнителей подобных песен, Фукс предложил ему выступить в роли «старого одессита». К тому времени практически весь «блатной жанр» уже звучал с одесским акцентом. Этот «одесский» колорит был достаточно популярен. Многие даже ставили знак равенства между одесской и блатной песнями.

Фукс сочинил сценарий «литературно-музыкальной композиции» из одесских песен, миниатюр и анекдотов.  Рассказ в сценарии велся от имени старой одесской бандерши тети Беси, вспоминающей свою бурную дореволюционную молодость,  и перемежался песнями типа «Алеша-ша, возьми полтона ниже…».

«Наконец, мой сценарий был закончен. Я позвонил Аркадию на работу, и мы условились о встрече. С волнением следил я за тем, как Аркадий читает протянутые ему листки бумаги с текстом сценария и песен. Ни он, ни я, конечно, не знали, что в этот момент решается его судьба: или оставаться начальником экономического отдела, а в этом случае он, возможно, был бы жив и сейчас, или возвращаться в магнитиздат, чтобы стать тем, чем он и стал впоследствии – Королем подпольной песни, но, увы, мертвым королем…», - вспоминал Фукс. Эта запись, получившая название «Программа для Госконцерта», мгновенно завоевала популярность практически и разошлась на всей территории СССР. С этого концерта, записанного 14 ноября 1972 года, началась слава ранее практически никому не известного певца Аркадия Северного.

На волне популярности первого концерта Фукс осуществил запись еще одной «одесской программы», написанной также по его сценарию, а затем еще целого ряда сценарных концертов. В некотором роде он открыл новый жанр в магнитиздате - своеобразный «театр у микрофона».

В этот же период, в 1972—74 годах, Северный записал под гитару несколько домашних концертов, состоявших, помимо блатных песен, также из уличной лирики, романсов, студенческих и прочих «неподцензурных» песен. В их числе была и запись известной скабрезной поэмы XIX века «Лука Мудищев», которую сделал известный ленинградский коллекционер Сергей Маклаков.

В 1974 году Фукс начал подготовку к новому проекту — концертам Аркадия Северного с «одесским джазом». Первая пробная запись состоялась в январе 1975 года на квартире басиста ВИА «Поющие гитары» Владимира Васильева, а в феврале была произведена запись концерта Аркадия Северного с ансамблем в актовом зале института «Ленпроект», по месту работы Рудольфа Фукса. Запись, получившая название «Первый одесский концерт», быстро разошлась по стране и имела большой успех.

В апреле 1975 года был записан концерт  Аркадия Северного с ансамблем музыкантов ресторана «Парус», которые выступали под именем «Братья Жемчужные». Запись Жемчужных с Северным, получившая впоследствии название «Ой, мамочка!», была произведена на квартире коллекционера Дмитрия Калятина, с которым у Аркадия завязалась дружба.

Осенью 1975 года Северный, к этому моменту уже серьезно страдавший от алкоголизма, ушел из семьи. Он поселился на квартире у Калятиных и  прожил там около полутора лет. За это время Дмитрием Калятиным было сделано много записей Аркадия под гитару, на которых исполнялись как уличные и блатные, так и лирические песни и романсы.

В 1976 году Северный предпринял несколько попыток избавиться от алкогольной зависимости. Он лечился в ленинградском Институте имени Бехтерева и  московской клинике на Каширском шоссе, однако смог добиться лишь кратковременной ремиссии. Примерно с середины 1976 года певец уже нигде не работал, и полностью перешел на богемный образ жизни подпольного артиста. Из-за этого, а также из-за прогрессирующего алкоголизма его отношения с семьей Калятиных все более и более осложнялись.

В апреле 1977 года киевский коллекционер Фред Ревельсон пригласил Северного на гастроли в Киев, где была сделана запись концерта с ансамблем Григория Бальбера. А вскоре Северный получил приглашение от одесского коллекционера Владислава Коцишевского и в конце апреля приехал в Одессу.

В Одессе Северный записал у Коцишевского несколько концертов под ансамбль «Черноморская чайка», собранный специально для этих записей. Один из них — «Тетя Шура» — считается классическим образцом в жанре уличной лирики.

Осенью 1977 года Северный вновь направился на лечение в московскую клинику. На этот раз удалось добиться ремиссии на год.

После лечения певец вернулся в Ленинград, где записал с братьями Жемчужными концерты «Диксиленд» и «Проводы 1977 года». В них, в  основном, были исполнены песни на стихи самодеятельного питерского поэта Владимира Раменского.

Вскоре Северный опять уехал в Одессу к своей новой фактической жене Зинаиде. Весной и летом 1978 года он записывался у Коцишевского с песнями под гитару, а также с ансамблями «Черноморская чайка» и «Шесть плюс один».

Осенью Северный вернулся в Москве, где снова запил. Вскоре певец расстался и с Зинаидой. В столице было организовано несколько ресторанных выступлений Северного, одно из них — для игроков хоккейной сборной СССР.

В начале 1979 года Северный вернулся в Ленинград. Несколько месяцев жил у Валерия Шорина (внука советского изобретателя А. Ф. Шорина). Примерно в это же время Северного нашел и его первый «импресарио» — Рудольф Фукс. Он организовал выступление певца с Георгием Ордановским и рок-группой «Россияне» (запись не сохранилась). Северный ездил с гастрольными ресторанными и надомными концертами в Тихорецк, станицу Кущевскую,  Ростов-на-Дону. В конце лета снова приехал в Одессу, где записал «золотой диск» — большой концерт с «Черноморской чайкой» из одесской классики (так называемый «Херсонский концерт»).

Вернувшись в Москву, выступал с ресторанными концертами, которых, по воспоминаниям разных людей, было довольно много. Жил на разных квартирах, пока, наконец, не поселился у Анатолия Писарева, где обитал до весны 1980 года, записывая много домашних концертов, в том числе — с песнями, сочиненными самим А. Писаревым.

В начале апреля Северный вновь приехал в Ленинград. Здесь, на квартире В. Шорина, у него неожиданно произошло обширное кровоизлияние в мозг.

В ночь на 12 апреля 1980 года Аркадий Северный скончался от инсульта в больнице имени Мечникова на 42-м году жизни. Похоронен на кладбище Ленинградского крематория.

 

 
Памятник Аркадию Северному в Иваново
Wikimedia Commons

Чем знаменит

Знаменитый советский исполнитель одесских и блатных песен, городского фольклора, романсов и стилизаций. Аркадия Северного, обладавшего оригинальным тембром голоса и экспрессивной артистической подачей, называли «королем подпольной песни». Несмотря на то, что при жизни исполнителя в СССР не было выпущено ни одной его грампластинки, его песни знала практически вся страна. Северный записал более ста известных магнитофонных альбомов, и их список продолжает уточняться коллекционерами-энтузиастами.

 

О чем надо знать

Аркадий Северный, рассказывая о своей жизни, всегда добавлял изрядную долю «романтических», как ему казалось, историй. Одной из них была историю о его якобы  «тюремной биографии».

Рассказы о том, что Северный отбывал срок – одни из самых популярных и устойчивых в легендах о его жизни. И возникли они не только из-за специфики жанра, в котором выступал певец, но и благодаря его собственным «сочинениям». В частности, известны воспоминания о том, как Северный рассказывал, что имел два года «за нож», в доказательство чему предъявлял трудовую книжку с двухлетним перерывом, и демонстрировал своих «блатных» приятелей.

Однако точно известно, что Аркадий Звездин никогда не находился в местах лишения свободы, не привлекался к уголовной ответственности, не состоял ни под судом, ни под следствием.

 

Прямая речь

Исполнитель Виктор Терехов об Аркадии Северном: «Аркадий был какой-то щупленький, узенький весь, личико такое узенькое. И поражало то, что при этом такой могучий басина у него был. Вот этот облик весь, казалось бы, какой-то такой немножко, ну, хиловатый, а такой голос… Вот это сразу как-то подкупало.».

Ректор ИвГУ Владимир Егоров: «Артистам нечасто ставят памятники, а артистам андеграунда — почти никогда. Пути творческих людей зачастую неисповедимы. Кто-то приходит в искусство через академические традиции и образование, но есть люди, которые прорастают в искусство своим талантом, как какие-то экзотические цветы. У них народные корни. К их числу относится и Аркадий Северный».

 

6 фактов об Аркадии Северном

  • Во время обучения на военной кафедре ЛТА Северный получил специальность штурмана.
  • Темой дипломного проекта Аркадия Северного было: «Организация отгрузки экспортных пиломатериалов из Игарского порта и проект мероприятий по снижению претензий иностранных покупателей».
  • За всю творческую карьеру певца у него не было ни одной минуты на телевидении, ни одной секунды на радио, ни одной строчки в газете или журнале, а также ни одного официального концерта.
  • Единственная сохранившаяся видеозапись, на которой запечатлен Аркадий Северный, - это черно-белая немая запись с его свадьбы.
  • Есть версия, что памятник певцу на территории Санкт-Петербургского крематория является кенотафом, поскольку урна с его прахом была утеряна еще до похорон. «Поставили урну на полку в коридоре, помянули, попели, поплясали, а потом обнаружили, что она куда-то пропала. Может быть, и выкинули в угаре…», - рассказывал впоследствии один из участников похорон.
  • Памятник Аркадию Северному планировали установить на закрытой территории Лесотехнической академии в Санкт-Петербурге, но в итоге он был установлен в Иваново. Открытие памятника состоялось 18 июня 2010 года, в скверике рядом с площадью Революции. На открытии присутствовал глава региона Михаил Мень.

 

Материалы об Аркадии Северном

«Один вечер с Аркадием Северным». Итервью с Виктором Тереховым

«Аркадий Северный, Советский союз!». Игорь Ефимов, Дмитрий Петров

Статья об Аркадии Северном в Википедии

 

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