Маск заявил о подготовке первых полетов на Марс в 2019 году

Глава частной американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что первое испытание нового космического корабля для полета на Марс состоится в первой половине 2019 года. Об этом сообщает CNBC News.

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — отметил основатель SpaceX. Он, однако, пошутил на тему того, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены.

Как полагают в SpaceX, ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket сможет полностью использоваться повторно. Ракета-носитель будет высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 т. Сам запуск корабля на Марс будет стоить дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые обошлись в сумму от 5 млн до 6 млн долларов.

«Самое важное, что будет полезно в данном случае,​ — просто общая поддержка, поощрение и добрая воля», — заявил Маск, комментируя идею запуска корабля на Марс. Он добавил: «Я думаю, что, когда мы его построим, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое».