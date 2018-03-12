Глава Пентагона предрек России гонку вооружений с самой собой

Минобороны США не увидело в презентации президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием каких-либо изменений российского военного потенциала. Об этом, как пишет The Washington Post, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«В конечном счете они могут потратить на это кучу денег. Но это не меняет моей стратегической оценки. Я предполагаю, что все это произойдет за счет больших издержек для российского народа», — заявил глава Пентагона.

По его словам, подход США к обороне не изменится, «сколько бы денег они [россияне] не хотели вложить в гонку вооружений с самими собой».