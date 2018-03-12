Белый дом научит учителей стрелять

Для предотвращения случаев стрельбы, подобных тому, который произошел 14 февраля во Флориде, Белый дом планирует организовать подготовку учителей к стрельбе из оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.

Правительство планирует выделить деньги на «специальный курс подготовки к стрельбе из огнестрельного оружия для квалифицированных» преподавателей на добровольной основе.

Кроме того, Белый дом положительно оценивает законопроект, призванный усовершенствовать базу данных ФБР. В ней собраны сведения о гражданах, которым запрещено приобретать оружие. Собеседник агентства утверждает, что американский президент Дональд Трамп создаст Федеральную комиссию по обеспечению безопасности в школах.

Ее возглавит министр образования Бетси Девос, которая рассмотрит вопрос повышения до 21 года возрастного порога приобретения оружия. Президент уже поддержал ее намерение и одобрил ужесточение системы проверки при покупке оружия в магазине или по интернету.

Предполагается, что изменения будут утверждены менее чем за год, но определенные сроки не ставятся.