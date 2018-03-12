Путин предложил Думе усилить наказание за нарушения при госзакупках

В Госдуму поступил президентский законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту Владимира Путина говорится, что сейчас существуют «определенные пробелы в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления» в сфере госзаукпок — «не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона».

За нарушения в сфере госзакупок документ предлагает ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.