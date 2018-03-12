Путин прокомментировал покушение на Скрипаля

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал обвинения России в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На вопрос корреспондента BBC News, не стоит ли Россия за отравлением, Путин ответил: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать» (цитата по «Интерфаксу»).

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания около торгового центра в британском городе Солсбери. Они попали в реанимацию с отравлением нервно-паралитическим ядом. В больницу также попал полицейский, первым проводивший осмотр дома Скрипаля. Кроме того до 20 человек могли получить небольшое заражение, госпитализация им не потребовалась.

Сергей Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его обменяли на раскрытых российских разведчиков в США, после этого он переехал жить в английский Солсбери.