Кремль признал внимание Путина к ситуации со свалкой под Волоколамском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что, несмотря на работу властей над проблемой свалок в Подмосковье, «сиюминутного эффекта здесь, безусловно, быть не может».

Представитель Кремля отметил, что главе государства регулярно докладывают о ситуации со свалками, в том числе, под Волоколамском.

«Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства Москвы, и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме. В данном случае руководство упомянутых субъектов — Москвы и Московской области — в регулярном режиме работают над тем, чтобы "расшить" эту сложнейшую проблему», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что власти Волоколамского района Московской области ввело режим ЧС на территории мусорного полигона в «Ядрово». Он подлежит рекультивации, как и пять других полигонов Подмосковья в рамках программы рекультивации.

Жители Волоколамска попытались перекрыть подъезды к полигону.

Подмосковные власти пообещали на этой неделе предоставить план работ по дегазации «Ядрово».