Российская лыжница Румянцева выиграла второе золото на Паралимпиаде
Россиянка Екатерина Румянцева одержала победу в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх в Пхенчхане среди стоячих спортсменок, сообщает «Интерфакс».
Румянцева преодолела дистанцию за 49 минут 39,6 секунды.
Для лыжницы это уже второе золото Игр — 9 марта Румянцева выиграла гонку на 6 км с раздельным стартом среди биатлонисток.
Второй в сегодняшних соревнованиях стала еще одна россиянка, Анна Миленина.
На третьем месте в гонке украинка Людмила Лященко.
В биатлонном забеге 9 марта все три спортсменки финишировали в таком же порядке.
Еще одна россиянка, Михалина Лысова, сегодня завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км среди атлетов с нарушением зрения.
Победительницей гонки стала спортсменка из Белоруссии Светлана Сахоненко.
На втором месте украинка Оксана Шишкова.
На Паралимпийских играх в Пхенчхане Лысова ранее выиграла забег биатлонисток на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.