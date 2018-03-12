Российская лыжница Румянцева выиграла второе золото на Паралимпиаде

Россиянка Екатерина Румянцева одержала победу в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх в Пхенчхане среди стоячих спортсменок, сообщает «Интерфакс».

Румянцева преодолела дистанцию за 49 минут 39,6 секунды.

Для лыжницы это уже второе золото Игр — 9 марта Румянцева выиграла гонку на 6 км с раздельным стартом среди биатлонисток.

Второй в сегодняшних соревнованиях стала еще одна россиянка, Анна Миленина.

На третьем месте в гонке украинка Людмила Лященко.

В биатлонном забеге 9 марта все три спортсменки финишировали в таком же порядке.

Еще одна россиянка, Михалина Лысова, сегодня завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км среди атлетов с нарушением зрения.

Победительницей гонки стала спортсменка из Белоруссии Светлана Сахоненко.

На втором месте украинка Оксана Шишкова.

На Паралимпийских играх в Пхенчхане Лысова ранее выиграла забег биатлонисток на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.