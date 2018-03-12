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12 марта 2018, 08:51
госбюджет здравоохранение в России образование Условия труда

Источники сообщили о резком увеличении зарплат бюджетников

Деньги
Деньги
Mags_cat

С декабря 2017 года сотрудникам нескольких научных учреждений и больниц Москвы в несколько раз увеличили зарплаты, сообщает РБК. Эксперты пояснили изданию, что это связано с необходимостью выполнения майских указов президента России и близостью выборов.

Как сообщил изданию муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета (МГУ) Василий Дикарев, в феврале сотрудники МГУ получили «необычайно высокую зарплату».

«У многих есть разные надбавки, но эта выплата не укладывалась ни в какую логику. По расчетам активистов МГУ, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад», — рассказал Дикарев.

Преподаватель МГУ рассказал РБК, что итоговые суммы превысили 100-120 тысяч рублей, что в 2,5-3 раза больше обычных выплат. Он также рассказал, что руководство университета сотрудников об этом не предупреждало, «полное молчание».

О неожиданном повышении зарплат преподавателей в несколько раз рассказал  РБК профессор Московского авиационного института (МАИ) и подтвердил преподаватель другого факультета МАИ.

Сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) сообщил изданию, что руководство его учреждения не скрывает, что подгоняет зарплаты под майские указы. По его словам, жалованье выросло с 25-30 до 80 тысяч рублей.

«Деньги все, которые были, кинули на зарплату. Потому что указы надо выполнить», — подчеркнул собеседник издания.

В московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина зарплаты также выросли в два раза.

«Вдруг откуда ни возьмись "стимулирующая выплата" в необычно большом размере появилась, а также поздравление с 8 Марта в виде премии в шесть тысяч рублей. Ну и обещания увеличения зарплаты до космических масштабов в ближайшем будущем», — рассказал собеседник РБК.

Пока изданию не удалось получить комментарии из МГУ, от врио директора ИНИОНа Ильи Зайцева и от руководства больницы. Ранее источник в столичном департаменте здравоохранения сообщал РБК, что в начале марта главы московских больниц получили распоряжение выровнять зарплаты сотрудников согласно майским указам.

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