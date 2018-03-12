12 марта 2018, 08:00
ФСБ показало видео ликвидации террористов под Саратовом
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовало видеоролик с места нейтрализации 11 марта двух террористов из законспирированной ячейки в Саратовской области.
Они попытались скрыться на машине, открыли огонь и в ходе перестрелки с сотрудниками ФСБ получили смертельные ранения.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия были найдены пистолеты ТТ и ПМ, самодельные ручная граната и бомба. По оценке экспертов, мощность последней составляет около трех килограммов тротила. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
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