ФСБ показало видео ликвидации террористов под Саратовом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовало видеоролик с места нейтрализации 11 марта двух террористов из законспирированной ячейки в Саратовской области.

Они попытались скрыться на машине, открыли огонь и в ходе перестрелки с сотрудниками ФСБ получили смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия были найдены пистолеты ТТ и ПМ, самодельные ручная граната и бомба. По оценке экспертов, мощность последней составляет около трех килограммов тротила. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.