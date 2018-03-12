12 марта 2018, 10:29
Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен
Футбольный матч чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК был прерван из-за выбежавшего на поле с оружием российского бизнеcмена. Об этом сообщает Eurosport.
Как сообщается, владелец клуба ПАОК Иван Саввиди и фанаты команды выбежали на поле незадолго до конца игры при счете 0:0 из-за того, что судья не засчитал гол его команды из офсайда.
Саввиди набросился на арбитра и заявил ему, что его карьера судьи закончилась, продемонстрировав при этом оружие. После этого Саввиди увели охранники, а арбитр принял решение досрочно завершить матч. В результате он был остановлен при счете 0:0.
Между тем, стало известно, что АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА в связи с инцидентом.
Саввиди является владельцем ПАОКа с 2012 года.
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