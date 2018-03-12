Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен

Футбольный матч чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК был прерван из-за выбежавшего на поле с оружием российского бизнеcмена. Об этом сообщает Eurosport.

Как сообщается, владелец клуба ПАОК Иван Саввиди и фанаты команды выбежали на поле незадолго до конца игры при счете 0:0 из-за того, что судья не засчитал гол его команды из офсайда.

Саввиди набросился на арбитра и заявил ему, что его карьера судьи закончилась, продемонстрировав при этом оружие. После этого Саввиди увели охранники, а арбитр принял решение досрочно завершить матч. В результате он был остановлен при счете 0:0.

Между тем, стало известно, что АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА в связи с инцидентом.

Саввиди является владельцем ПАОКа с 2012 года.