12 марта 2018, 19:56
В Шереметьево появятся павильоны для курения
Московский аэропорт Шереметьево объявил тендер на поставку семи павильонов для курения. Тендер размещен на сайте госзакупок, внимание на него обратило РИА Новости.
Аэропорту требуются кабины с вытяжной системой. Поставщиками могут выступать компании малого и среднего бизнеса.
Размер кабин составит 4 м в длину, 2 м в ширину и 2,85 м в высоту. Внутри будет находиться по два столика.
Павильоны будут располагаться на улице — в северном и южном терминальных комплексах.
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