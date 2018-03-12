В Шереметьево появятся павильоны для курения

Московский аэропорт Шереметьево объявил тендер на поставку семи павильонов для курения. Тендер размещен на сайте госзакупок, внимание на него обратило РИА Новости.

Аэропорту требуются кабины с вытяжной системой. Поставщиками могут выступать компании малого и среднего бизнеса.

Размер кабин составит 4 м в длину, 2 м в ширину и 2,85 м в высоту. Внутри будет находиться по два столика.

Павильоны будут располагаться на улице — в северном и южном терминальных комплексах.