Участники акции в поддержку депутата Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР

Несколько человек вышли сегодня к Госдуме с пикетом в поддержку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток открыто обвинили в сексуальных домогательствах.

По данным телеканала «Дождь», к Думе пришли 11 человек. В руках у них были плакаты с надписями: «Запад, руки прочь от Слуцкого!», «Леонид Слуцкий: патриот России, враг Запада, настоящий человек» и другими.

При этом, по информации канала, минимум трое участников пикета в поддержку Слуцкого состоят в ЛДПР или регулярно присутствуют на ее мероприятиях.

Слуцкий возглавляет думский комитет по международным делам. Одна из журналисток, обвинивших его в приставаниях, — корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова — записала беседу со Слуцким на диктофон. Согласно расшифровке беседы, депутат предлагал ей стать его любовницей.