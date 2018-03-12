Осужденный за экстремизм журналист РБК попросил об УДО

Журналист холдинга РБК Александр Соколов, осужденный по статье об экстремизме, направил ходатайство о досрочном освобождении в Тверской суд Москвы. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Там заявили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

В августе 2017 года Соколов получил 3,5 года колонии общего режима. Суд посчитал, что он, бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш участвовали в деятельности запрещенной организации «Армия воли народа». Также незаконным было признано создание осужденными инициативной группы для проведения референдума «За ответственную власть».

По словам Соколова, его преследовали из-за его журналистских расследований. Он, в частности, писал о воровстве при строительстве олимпийских объектов в Сочи и космодрома Восточный.