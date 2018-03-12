Умер Олег Табаков

Скончался актер и режиссер Олег Табаков. По данным Telegram-канала 112, его отключили от систем жизнеобеспечения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, последние несколько месяцев артист находился в бессознательном состоянии и был подключен к аппаратам.

Сегодня у него произошел сердечный приступ, после которого он умер.

В ноябре 2017 года стало известно, что актер попал в реанимацию одной из московских больниц. С тех пор его состояние оставалось тяжелым, в сознание Табаков пришел в декабре, но, как сообщали СМИ, не узнавал близких.

«Олег Павлович скончался в больнице», — заявил сегодня источник «Интерфакса».

В пресс-службе Театра под руководством Табакова сообщили РИА Новости, что артист умер в окружении семьи.

«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали ТАСС в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого являлся Табаков.

Народному артисту СССР Олегу Табакову было 82 года.

Он окончил Школу-студию МХАТ. С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXТ имени Чеxова, а с 2004 года также исполнял обязанности директора театра.

Кроме того в 1987 году он основал в Москве собственный театр, который неформально называют «Табакеркой».