Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова

Прощание с Олегом Табаковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова, который он возглавлял и где был худруком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ.

На сегодня и ближайшие два дня в театре отменены все спектакли, добавили там.

Табаков скончался сегодня днем в одной из больниц Москвы. Артисту было 82 года. В ноябре 2017-го он попал в реанимацию, с тех пор был подключен к аппаратам.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.