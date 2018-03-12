12 марта 2018, 17:43
Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова
Прощание с Олегом Табаковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова, который он возглавлял и где был худруком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ.
На сегодня и ближайшие два дня в театре отменены все спектакли, добавили там.
Табаков скончался сегодня днем в одной из больниц Москвы. Артисту было 82 года. В ноябре 2017-го он попал в реанимацию, с тех пор был подключен к аппаратам.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.
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